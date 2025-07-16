В Совфеде объяснили, кому грозит штраф за поиск экстремистских материалов

Россиян, которые случайно наткнуться в Интернете на сомнительный контент, не будут штрафовать за экстремистские материалы. Инициатива распространится только в том случае, если гражданин намеренно ищет подобную недоброжелательную информацию. Об этом в разговоре с SHOT заявил сенатор Артём Шейкин.

«Важно понимать: ответственность наступает не за сам факт просмотра видео или чтения текста, а исключительно за умышленный доступ к материалам, которые официально признаны экстремистскими и включены в соответствующий список Министерства юстиции по решению суда», — объяснил он.

По словам Шейкина, закон направлен не против пользователей Интернета, а против сознательного распространения опасной информации. В системе должен работать только здравый смысл и правовая определённость, добавил сенатор.