В Совфеде объяснили, кому грозит штраф за поиск экстремистских материалов
Шейкин: Россиян, случайно открывших сомнительный контент, не будут штрафовать
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A
Россиян, которые случайно наткнуться в Интернете на сомнительный контент, не будут штрафовать за экстремистские материалы. Инициатива распространится только в том случае, если гражданин намеренно ищет подобную недоброжелательную информацию. Об этом в разговоре с SHOT заявил сенатор Артём Шейкин.
«Важно понимать: ответственность наступает не за сам факт просмотра видео или чтения текста, а исключительно за умышленный доступ к материалам, которые официально признаны экстремистскими и включены в соответствующий список Министерства юстиции по решению суда», — объяснил он.
По словам Шейкина, закон направлен не против пользователей Интернета, а против сознательного распространения опасной информации. В системе должен работать только здравый смысл и правовая определённость, добавил сенатор.
Напомним, что изначально инициативу предложило правительство России и уже получило поддержку думского комитета по госстроительству и законодательству. В Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести статью 13.53, которая будет предусматривать штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей за преднамеренный поиск экстремистских материалов в Интернете. Однако пока неясно, каким образом будет определяться факт поиска или просмотра такого контента, так как законопроект не содержит конкретных механизмов реализации и разъяснений.