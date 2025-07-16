Названа возможная причина резкого всплеска заболеваемости менингитом в России
Врач Покровский: Рост заболеваемости менингитом в 2025 году был предсказуем
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В Госдуме заявили, что за первые пять месяцев 2025 года количество заболевших менингитом увеличилось на 260% в России. Доктор медицинских наук, инфекционис и эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что такой скачок был ожидаемым. Он объяснил, что заболеваемость менингитом обычно колеблется: бывают периоды, когда случаев много, и времена, когда их мало. По статистике прошлых лет, этот рост можно было предсказать именно в этом году.
«По статистике предыдущих лет можно было ожидать новый подъём как раз в этом году», — сказал Покровский «Постньюс», уточнив, что скачок заболеваемости может быть связан с новым штаммом.
По его словам, у большинства людей болезнь проходит легко, но иногда случаются серьёзные формы менингококка или заражения крови. Ранние симптомы менингита включают сильные головные боли и напряжение мышц шеи и затылка.
Напомним, Life.ru сообщал, что России увеличивается число случаев смертельно опасной менингококковой инфекции. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 1266 заболевших, из них 318 детей и 948 взрослых, что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году.