Названа возможная причина резкого всплеска заболеваемости менингитом в России

В Госдуме заявили, что за первые пять месяцев 2025 года количество заболевших менингитом увеличилось на 260% в России. Доктор медицинских наук, инфекционис и эпидемиолог Вадим Покровский отметил, что такой скачок был ожидаемым. Он объяснил, что заболеваемость менингитом обычно колеблется: бывают периоды, когда случаев много, и времена, когда их мало. По статистике прошлых лет, этот рост можно было предсказать именно в этом году.

«По статистике предыдущих лет можно было ожидать новый подъём как раз в этом году», — сказал Покровский «Постньюс», уточнив, что скачок заболеваемости может быть связан с новым штаммом.

По его словам, у большинства людей болезнь проходит легко, но иногда случаются серьёзные формы менингококка или заражения крови. Ранние симптомы менингита включают сильные головные боли и напряжение мышц шеи и затылка.