Израиль применил «особенные» истребители F-35I для атаки бункера президента Ирана

Есть вероятность, что израильский истребитель пятого поколения F-35I осуществил сброс бомб на бункер, где находился президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это произошло во время военной операции в июне, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Аналитики издания уверены, что такая операция могла быть осуществлена только с применением современных истребителей F-35I из-за их стелс-технологий. По мнению экспертов, иранские системы противовоздушной обороны не в состоянии эффективно их выявлять. Кроме того, авторы отметили, что иранские МиГ-29А/УБ, отвечающие за охрану воздушного пространства столицы, не смогли остановить атаку.

«Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — уверяет MWM.