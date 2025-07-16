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Регион
16 июля, 11:02

Израиль применил «особенные» истребители F-35I для атаки бункера президента Ирана

MWM: Израиль мог использовать истребители F-35I для атаки на бункер Пезешкиана

Обложка © Циклопедия

Обложка © Циклопедия

Есть вероятность, что израильский истребитель пятого поколения F-35I осуществил сброс бомб на бункер, где находился президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это произошло во время военной операции в июне, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Аналитики издания уверены, что такая операция могла быть осуществлена только с применением современных истребителей F-35I из-за их стелс-технологий. По мнению экспертов, иранские системы противовоздушной обороны не в состоянии эффективно их выявлять. Кроме того, авторы отметили, что иранские МиГ-29А/УБ, отвечающие за охрану воздушного пространства столицы, не смогли остановить атаку.

«Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — уверяет MWM.

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Напомним, что ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подвергся атаке израильских военных в Тегеране и получил незначительные ранения. По данным журналистов, инцидент, в результате которого пострадала нога политика, произошёл 16 июня.

Наталья Афонина
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