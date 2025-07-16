Путин сегодня посетит город на Урале

Президент России Владимир Путин 16 июля посетит Магнитогорск Челябинской области. Глава государства побывает на местном металлургическом комбинате, где пообщается как с руководством предприятия, так и с рядовыми сотрудниками. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент поработает в Магнитогорске. Магнитогорский металлургический комбинат посетит. Там цех коксования открывается, точнее он набрал полную мощность, выходит на полный оборот», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Путин посетит один из парков в городе, который стал настоящим центром притяжения благодаря усилиям местных властей. По словам Пескова, российский лидер встретится и с главой Челябинской области Алексеем Текслером.