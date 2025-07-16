Путин сегодня посетит город на Урале
Путин посетит металлургический комбинат в Магнитогорске 16 июля
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Президент России Владимир Путин 16 июля посетит Магнитогорск Челябинской области. Глава государства побывает на местном металлургическом комбинате, где пообщается как с руководством предприятия, так и с рядовыми сотрудниками. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня президент поработает в Магнитогорске. Магнитогорский металлургический комбинат посетит. Там цех коксования открывается, точнее он набрал полную мощность, выходит на полный оборот», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Путин посетит один из парков в городе, который стал настоящим центром притяжения благодаря усилиям местных властей. По словам Пескова, российский лидер встретится и с главой Челябинской области Алексеем Текслером.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. В ходе беседы глава РАН доложил о текущей научной и экспертной деятельности Академии. Особое внимание было уделено вопросам формирования государственного задания и реализации фундаментальных исследований, в том числе в интересах обороны и безопасности страны.