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16 июля, 10:48

Ректор МГУ Садовничий раскритиковал идею указывать список профессий в дипломе

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против инициативы Минобрнауки по включению в дипломы перечня профессий, доступных выпускникам. По его словам, такая детализация может ограничить карьерные возможности молодых специалистов в будущем.

Согласно законопроекту, к диплому планируют прилагать описание освоенной программы, квалификацию и список сфер, где выпускник может работать. Это должно упростить трудоустройство и соответствовать требованиям конкретных должностей. Однако Садовничий призвал обсудить, действительно ли стоит указывать такие списки.

«Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов», — подчеркнул он.

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Ранее в беседе с Life.ru Садовничий назвал самые популярные у абитуриентов факультеты. Среди них факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов и мировой политики.

Марина Фещенко
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