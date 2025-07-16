Ректор МГУ Садовничий раскритиковал идею указывать список профессий в дипломе

Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил против инициативы Минобрнауки по включению в дипломы перечня профессий, доступных выпускникам. По его словам, такая детализация может ограничить карьерные возможности молодых специалистов в будущем.

Согласно законопроекту, к диплому планируют прилагать описание освоенной программы, квалификацию и список сфер, где выпускник может работать. Это должно упростить трудоустройство и соответствовать требованиям конкретных должностей. Однако Садовничий призвал обсудить, действительно ли стоит указывать такие списки.

«Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов», — подчеркнул он.