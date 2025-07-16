Рост выручки на 6000%: Адская жара в России обогатила продавцов ручных вентиляторов

Из-за сильной жары и отсутствия свежего воздуха спрос на ручные вентиляторы в России резко вырос, что привело к рекордным продажам. Согласно информации от SHOT, выручка торговцев увеличилась на 6000%.

В настоящее время на рынке наблюдается настоящий ажиотаж вокруг этих устройств. Ранее популярные преимущественно в азиатских странах, теперь они стали трендом и в России. Цены на них начинаются от 200–300 рублей и могут достигать значительных сумм. Некоторые модели оснащены встроенными пауэрбанками, что добавляет им функциональности.

Однако надёжность таких гаджетов, особенно китайского производства, остаётся под вопросом. По отзывам покупателей, одни устройства исправно работают на протяжении трёх лет, а другие выходят из строя уже через пару дней после покупки.