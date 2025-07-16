У главного хранилища Центробанка проверяют подозрительную Газель, район оцеплен

Сотрудники силовых ведомств проверяют подозрительную «Газель», которая припаркована возле здания Центрального хранилища ЦБ РФ на улице Правды в Москве. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Подозрительного вида «Газель». Видео © Life.ru

Территория в связи с проведением проверки любопытного грузовика была оцеплена полицией. Правоохранители уже вскрыли припаркованный у хранилища автомобиль. В связи с мероприятиями проезд по улице закрыт, а близлежащие кварталы оцеплены.