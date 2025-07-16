Появилось видео, как ФАБ-500 выжгла опорник неонацистов под Сумами
ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ в Сумской области с использованием ФАБ-500
Обложка © 83-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Суворова бригада ВДВ
Вооружённые силы РФ нанесли удар по опорному пункту неонацистских группировок ВСУ в Сумской области, используя бомбы ФАБ-500. Об этом сообщили в 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригаде ВДВ.
Удар по опорнику киевский неонацистов на Сумщине. Видео © 83-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Суворова бригада ВДВ
«Продолжаем бить врага. За землю русскую!» — подписали видео военные.
Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по позициям ЗРК С-300ПС ВСУ близ посёлка Гвардейское в Одесской области. Минобороны РФ показало видео. В результате были уничтожены две пусковые установки, пункт управления и кабина боевого наведения комплекса.