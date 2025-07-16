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16 июля, 11:47

Появилось видео, как ФАБ-500 выжгла опорник неонацистов под Сумами

ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ в Сумской области с использованием ФАБ-500

Обложка © 83-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Суворова бригада ВДВ

Обложка © 83-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Суворова бригада ВДВ

Вооружённые силы РФ нанесли удар по опорному пункту неонацистских группировок ВСУ в Сумской области, используя бомбы ФАБ-500. Об этом сообщили в 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригаде ВДВ.

Удар по опорнику киевский неонацистов на Сумщине. Видео © 83-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая ордена Суворова бригада ВДВ

«Продолжаем бить врага. За землю русскую!» — подписали видео военные.

Новое достижение Армии России в зоне СВО ужаснуло Запад
Новое достижение Армии России в зоне СВО ужаснуло Запад

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по позициям ЗРК С-300ПС ВСУ близ посёлка Гвардейское в Одесской области. Минобороны РФ показало видео. В результате были уничтожены две пусковые установки, пункт управления и кабина боевого наведения комплекса.

Анастасия Никонорова
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