Вооружённые силы РФ нанесли удар по опорному пункту неонацистских группировок ВСУ в Сумской области, используя бомбы ФАБ-500. Об этом сообщили в 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригаде ВДВ.

Ранее сообщалось, что российские силы нанесли удар по позициям ЗРК С-300ПС ВСУ близ посёлка Гвардейское в Одесской области. Минобороны РФ показало видео. В результате были уничтожены две пусковые установки, пункт управления и кабина боевого наведения комплекса.