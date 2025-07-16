На Украине показали фото дронов, которыми собрались противостоять российским «Гераням»

В Сети появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, предназначенных для уничтожения барражирующих боеприпасов. Изображения распространило издание «Страна.ua».

ODIN Win_Hit. Фото © Центр «Захист»

По данным разработчиков, скорость дронов варьируется от 200 до 300 км/ч. Время полета составляет 7–10 минут, а высота поражения целей — от 100 до 5000 метров.

Отмечается, что пока это не серийная разработка — завершается производство первой партии из 100 единиц. Финансирование осуществляется за счёт средств производителя и доноров. На Украине хотят с помощью этих дронов попытаться сбивать российские «Герани».