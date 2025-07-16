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16 июля, 12:10

На Украине показали фото дронов, которыми собрались противостоять российским «Гераням»

Страна.ua: Появилось фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit

ODIN Win_Hit. Обложка © Центр «Захист»

ODIN Win_Hit. Обложка © Центр «Захист»

В Сети появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, предназначенных для уничтожения барражирующих боеприпасов. Изображения распространило издание «Страна.ua».

ODIN Win_Hit. Фото © Центр «Захист»

ODIN Win_Hit. Фото © Центр «Захист»

По данным разработчиков, скорость дронов варьируется от 200 до 300 км/ч. Время полета составляет 7–10 минут, а высота поражения целей — от 100 до 5000 метров.

Отмечается, что пока это не серийная разработка — завершается производство первой партии из 100 единиц. Финансирование осуществляется за счёт средств производителя и доноров. На Украине хотят с помощью этих дронов попытаться сбивать российские «Герани».

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Ранее Life.ru сообщал, что украинская компания NoviTechNe представила инновационную разработку — беспилотный надводный дрон «Урсула». Этот аппарат, предназначенный для работы на реках, обладает широким спектром возможностей. Он может выступать в роли дрона-носителя для ударных устройств, функционировать как плавучая мина, транспортировать до двух килограммов ударных беспилотников, а также выполнять разведывательные задачи.

Александра Мышляева
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