На Украине показали фото дронов, которыми собрались противостоять российским «Гераням»
Страна.ua: Появилось фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit
ODIN Win_Hit. Обложка © Центр «Захист»
В Сети появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, предназначенных для уничтожения барражирующих боеприпасов. Изображения распространило издание «Страна.ua».
ODIN Win_Hit. Фото © Центр «Захист»
По данным разработчиков, скорость дронов варьируется от 200 до 300 км/ч. Время полета составляет 7–10 минут, а высота поражения целей — от 100 до 5000 метров.
Отмечается, что пока это не серийная разработка — завершается производство первой партии из 100 единиц. Финансирование осуществляется за счёт средств производителя и доноров. На Украине хотят с помощью этих дронов попытаться сбивать российские «Герани».
Ранее Life.ru сообщал, что украинская компания NoviTechNe представила инновационную разработку — беспилотный надводный дрон «Урсула». Этот аппарат, предназначенный для работы на реках, обладает широким спектром возможностей. Он может выступать в роли дрона-носителя для ударных устройств, функционировать как плавучая мина, транспортировать до двух килограммов ударных беспилотников, а также выполнять разведывательные задачи.