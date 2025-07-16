Цены на квартиры в новостройках растут медленнее инфляции

В 2025 году инфляция превысила темпы роста цен на новостройки в России. Об этом сообщил глава Минстроя РФ и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в ходе своего выступления в Госдуме.

«Надо отметить, что в настоящее время рост цен на квадратный метр (в новостройках) несколько ниже инфляции», — подчеркнул министр.