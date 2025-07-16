Цены на квартиры в новостройках растут медленнее инфляции
Файзуллин: В 2025 году рост стоимости жилья в новостройках не превысил инфляцию
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В 2025 году инфляция превысила темпы роста цен на новостройки в России. Об этом сообщил глава Минстроя РФ и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в ходе своего выступления в Госдуме.
«Надо отметить, что в настоящее время рост цен на квадратный метр (в новостройках) несколько ниже инфляции», — подчеркнул министр.
Ранее Life.ru сообщал, что в России есть 33 региона, которым грозит кризис предложения новостроек. А вот минимальным такой риск остаётся для Вологодской области, Севастополя, Карелии, Кемеровской области, Бурятии, Москвы и Рязанской области.