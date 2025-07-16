Пашинян признался, что должен был ещё раньше признать Карабах азербайджанским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло с опозданием.

«Я считаю, что поступил правильно, но ошибся, не сделав этого раньше — из-за неверной оценки ситуации. Причины были как социально-психологические, так и иного характера», — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что признаёт территориальную целостность Азербайджана по политическим, правовым и моральным соображениям, и выразил сожаление, что этот шаг не был сделан раньше. По словам премьера, ещё при его вступлении в должность в 2018 году Армения была чрезмерно вовлечена в конфликт с Баку.

Также Пашинян возложил часть ответственности на бывшего президента Сержа Саргсяна, обвинив его в создании якобы «тупиковой ситуации» в переговорном процессе.