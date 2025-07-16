Пашинян признался, что должен был ещё раньше признать Карабах азербайджанским
Пашинян заявил, что жалеет о слишком позднем признании Карабаха азербайджанским
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло с опозданием.
«Я считаю, что поступил правильно, но ошибся, не сделав этого раньше — из-за неверной оценки ситуации. Причины были как социально-психологические, так и иного характера», — отметил Пашинян.
Он подчеркнул, что признаёт территориальную целостность Азербайджана по политическим, правовым и моральным соображениям, и выразил сожаление, что этот шаг не был сделан раньше. По словам премьера, ещё при его вступлении в должность в 2018 году Армения была чрезмерно вовлечена в конфликт с Баку.
Также Пашинян возложил часть ответственности на бывшего президента Сержа Саргсяна, обвинив его в создании якобы «тупиковой ситуации» в переговорном процессе.
6 октября 2022 года на пражском саммите при посредничестве западных лидеров премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые публично заявил о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Год спустя, 5 октября 2023 года, в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества Пашинян подписал декларацию, в которой официально подтвердил территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км – включая Карабах.