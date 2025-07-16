Израиль атаковал Генштаб Сирии, момент удара попал в прямой эфир телевидения

Армия Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске. Момент попал в эфире местного телевидения.

Израиль нанёс удар по Генштабу Сирии. Видео © Сирийское ТВ

Несколькими часами ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пригрозил нанести удар по столице Сирии из-за ситуации с друзами на юге республики.

«Предупреждения Дамаску закончились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит действовать с силой в районе Сувейда до полного уничтожения сил, напавших на друзов, и до их полного отступления», — приводит пресс-служба ЦАХАЛ слова Каца.

В воскресенье вооружённые бандгруппы атаковали друзские сёла в сирийской провинции Сувейда, перекрыв трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны вступили в бой для защиты мирных жителей. Во вторник сирийские власти ввели войска и силы МВД в регион для зачистки от боевиков. По данным Минобороны, в столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 ранены, включая 20 бойцов проправительственных сил. В среду израильские друзы объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить удары по просирийским силам.