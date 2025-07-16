Израиль вслед за Генштабом нанёс удар по президентскому дворцу в Дамаске

Израильские военные атаковали президентский дворец в Дамаске после сегодняшнего удара по зданию сирийского Генштаба. Кадры появились в Сети. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже предупреждал, что его терпение по отношению к Сиирии, где якобы притесняют друзов, передаёт Al Jazeera.

Кац пообещал «жёсткие» атаки против Дамаска в поддержку братского народа друзов, проживающего на сирийской территории. Судя по кадрам, ракета практически полностью уничтожила президентский дворец, взрывы после удара ещё раздавались некоторое время.

Напомним, 13 июля воскресенье вооружённые боевики атаковали друзские сёла в сирийской провинции Сувейда, перекрыв трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны вступились за мирных жителей. Сирийские власти ввели свои войска в регион для зачистки от боевиков. В столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 ранены. А сегодня, 16 июля, израильские друзы объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить удары по просирийским силам, после чего израильские военные нанесли удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске, момент атаки попал в эфир местного ТВ.