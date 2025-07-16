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16 июля, 13:17

Израиль вслед за Генштабом нанёс удар по президентскому дворцу в Дамаске

Al Jazeera: Израиль атаковал с воздуха президентский дворец в Дамаске

Обложка © Х / Mohhamad_Aaarsh

Обложка © Х / Mohhamad_Aaarsh

Израильские военные атаковали президентский дворец в Дамаске после сегодняшнего удара по зданию сирийского Генштаба. Кадры появились в Сети. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже предупреждал, что его терпение по отношению к Сиирии, где якобы притесняют друзов, передаёт Al Jazeera.

Израиль ударил по президентскому дворцу в Сирии. Видео © Х / Mohhamad_Aaarsh

Кац пообещал «жёсткие» атаки против Дамаска в поддержку братского народа друзов, проживающего на сирийской территории. Судя по кадрам, ракета практически полностью уничтожила президентский дворец, взрывы после удара ещё раздавались некоторое время.

Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел
Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел

Напомним, 13 июля воскресенье вооружённые боевики атаковали друзские сёла в сирийской провинции Сувейда, перекрыв трассу на Дамаск. Друзские отряды самообороны вступились за мирных жителей. Сирийские власти ввели свои войска в регион для зачистки от боевиков. В столкновениях погибли более 30 человек, свыше 100 ранены. А сегодня, 16 июля, израильские друзы объявили забастовку в поддержку сирийских единоверцев, обвинив Дамаск в нападениях. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил усилить удары по просирийским силам, после чего израильские военные нанесли удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске, момент атаки попал в эфир местного ТВ.

Татьяна Миссуми
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