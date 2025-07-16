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16 июля, 13:17

Гроссмейстер Валентина Гунина покинула Кубок мира из-за волчанки

Обложка © ТАСС/Сандурская Софья

Обложка © ТАСС/Сандурская Софья

Гроссмейстер Валентина Гунина покинула Кубок мира по шахматам на тай-брейке из-за болезни. Она рассказала об этом в интервью «Постньюс».

Уже семь лет Гунина страдает от красной волчанки, которая повреждает здоровые клетки организма. Несмотря на это, она продолжает участвовать в турнирах и говорит, что ей нравится быть на них, несмотря на трудности, связанные с болезнью.

«Я хорошо играла. Но я была в роли догоняющей. Я два года была на специальной терапии. Со стрессоустойчивостью намного лучше сейчас, хотя болезнь даёт о себе знать», — поделилась гроссмейстер.

После игры Гунину «накрыло», но её брат был рядом и помогал ей. На проигрыш она отреагировала с улыбкой.

«Улыбаюсь. Мы с тренером молодцы», — отметила спортсменка.

Валентина Гунина — Заслуженный мастер спорта России с 2013 года, пятикратная чемпионка России и первая в истории трёхкратная чемпионка Европы по шахматам.

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Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен уступил 15-летнему россиянину Максиму Иванникову в онлайн-турнире «Титульный вторник». В третьем раунде Иванников, играя против Карлсена, который выступал чёрными, одержал победу на 33-м ходу.

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Анастасия Никонорова
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