Гроссмейстер Валентина Гунина покинула Кубок мира из-за волчанки

Гроссмейстер Валентина Гунина покинула Кубок мира по шахматам на тай-брейке из-за болезни. Она рассказала об этом в интервью «Постньюс».

Уже семь лет Гунина страдает от красной волчанки, которая повреждает здоровые клетки организма. Несмотря на это, она продолжает участвовать в турнирах и говорит, что ей нравится быть на них, несмотря на трудности, связанные с болезнью.

«Я хорошо играла. Но я была в роли догоняющей. Я два года была на специальной терапии. Со стрессоустойчивостью намного лучше сейчас, хотя болезнь даёт о себе знать», — поделилась гроссмейстер.

После игры Гунину «накрыло», но её брат был рядом и помогал ей. На проигрыш она отреагировала с улыбкой.

«Улыбаюсь. Мы с тренером молодцы», — отметила спортсменка.

Валентина Гунина — Заслуженный мастер спорта России с 2013 года, пятикратная чемпионка России и первая в истории трёхкратная чемпионка Европы по шахматам.