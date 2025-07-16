Две дивизии военных Израиля идут на Голаны после попытки прорыва друзов в Сирию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила перебросить две дивизии на Голанские высоты после попытки друзов прорваться через границу с Сирией в районе Мадждаль-Шамс «для помощи единоверцам». Как сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на военных, там не ожидали таких действий от общины.

«Армия обороны Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и в Сирию. Воздушно-десантная бригада также готовится к высадке на Голанских высотах в случае необходимости», – сказано в сообщении.

ЦАХАЛ готовится к нескольким дням боёв на Голанах. Там заявили, что обмениваются сообщениями с сирийскими властями.