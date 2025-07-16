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16 июля, 13:30

Две дивизии военных Израиля идут на Голаны после попытки прорыва друзов в Сирию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила перебросить две дивизии на Голанские высоты после попытки друзов прорваться через границу с Сирией в районе Мадждаль-Шамс «для помощи единоверцам». Как сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на военных, там не ожидали таких действий от общины.

«Армия обороны Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и в Сирию. Воздушно-десантная бригада также готовится к высадке на Голанских высотах в случае необходимости», – сказано в сообщении.

ЦАХАЛ готовится к нескольким дням боёв на Голанах. Там заявили, что обмениваются сообщениями с сирийскими властями.

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Друзская община Израиля объявила ранее всеобщую забастовку и «дни гнева», участники протестов массово направились к пограничным заграждениям на Голанах. Они предприняли попытку прорваться в сирийскую провинцию Сувейда, куда ввели войска и силы МВД САР для зачистки от боевиков. После начала столкновений Израиль атаковал Генштаб Сирии, момент удара попал в прямой эфир телевидения.

Андрей Бражников
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