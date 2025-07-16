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Регион
16 июля, 13:51

Дело в деньгах: Эксперт не оценил идею сократить срок обучения в школе

Эксперт Якубович раскритиковал идею сократить срок обучения в школе до 10 лет

Школьники. Обложка © freepik

Школьники. Обложка © freepik

Идея сократить школьное обучение до 10 лет для снижения возраста вступления во взрослую жизнь не решает проблему демографии, уверен эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович. По его словам, молодые люди не хотят заводить детей из-за экономических причин.

«Главная причина, по которой россияне откладывают детей, — это не длительность обучения, а экономическая неуверенность. Молодые люди не стремятся создавать семью, пока не будут уверены в стабильном доходе и наличии собственного жилья», — отметил собеседник RuNews24.ru.

По его мнению, простое сокращение учебного времени на год вряд ли сможет закрыть потребности молодёжи, связанные с ипотекой, зарплатами и детскими садами. Эксперт подчеркнул, что без комплексного подхода, охватывающего экономические аспекты, реформа может оказаться неэффективной.

В Госдуме призвали не относиться серьёзно к идее сократить срок обучения в школе
В Госдуме призвали не относиться серьёзно к идее сократить срок обучения в школе

Напомним, ранее глава комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что если сократить длительность обучения в школе до 8 и 10 лет, то в стране снизится возраст рождения первого ребёнка. По его словам, рост среднего возраста вступления в брак и рождения детей тесно связан с удлинённым периодом социализации молодёжи.

Борис Эльфанд
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