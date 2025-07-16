Защита от потерь в доходах: В Совфеде выступили против урезания премий россиянам

Сенатор Ольга Епифанова выразила мнение, что ограничение снижения премиальных выплат до 20% от заработной платы, в целом, можно считать обоснованным. Однако, по её словам, закрепление подобного положения на законодательном уровне нецелесообразно.

«Это правило помогает защитить работников от больших потерь в доходах из-за решений начальства. Для компаний такое ограничение делает систему оплаты более понятной и честной, хотя и уменьшает возможности быстро менять размер выплат. Ситуации, когда премия составляет 80% от зарплаты, встречаются редко — обычно это касается только руководителей или отдельных специалистов», — подчеркнула сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Епифанова отметила, что премиальная часть в структуре зарплаты большинства работников составляет от 10 до 50%. Слишком значительный удельный вес премий в доходе делает его подверженным колебаниям, поэтому оптимальным вариантом является ситуация, когда оклад и премия сопоставимы по размеру или премия несколько меньше оклада.

При этом, по мнению сенатора, устанавливать подобные нормативы на уровне закона не следует. Каждое предприятие или отрасль должны самостоятельно определять систему оплаты труда, учитывая специфику своей деятельности.