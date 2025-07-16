Хакеры взломали корпоративные чаты сотрудников украинских колл-центров

Российские хакеры проникли в корпоративные сети украинских колл-центров. В результате атаки им удалось заполучить ценную информацию: данные о самих мошенниках, включая их фотографии и адреса, а также полные имена их посредников («дропов») в России, к которым в скором времени могут нагрянуть правоохранительные органы, пишет Mash.

Один из таких «молодых» кол-центров базировался в Одессе и был организован 19-летним юношей, набравшим персонал через объявления в мессенджерах. «Специализировались» эти ребята на обмане граждан России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. За сравнительно короткий период времени им удалось «заработать» около 50 миллионов рублей.

Согласно перехваченным личным сообщениям, администраторы кол-центра общаются исключительно на русском языке, делятся своими успехами и обсуждают необходимость давать взятки сотрудникам СБУ. Хотя платить им и не хочется, приходится это делать, чтобы избежать призыва в армию и закрытия их нелегального бизнеса.

Хакерская группа KillNet утверждает, что в ходе атаки также были получены данные о российских подельниках мошенников, которые использовали свои банковские карты для перевода украденных средств в криптовалюту и последующей отправки на Украину. Эти сведения, включая имена, фамилии и другую важную информацию, уже переданы в Министерство внутренних дел и Федеральную службу безопасности России.