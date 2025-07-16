Водителям раскрыли, какие слова в адрес инспектора ГИБДД могут обернуться штрафом

Водители всё равно рискуют получить штраф, даже если назовут инспектора ГИБДД просто ругательным словом без мата. Об этом напомнил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«Чтобы понять, как квалифицировать и расценивать слова автомобилиста, нужна экспертиза. Она не только решает, содержат ли слова оскорбления, унижения, но и были ли адресованы слова именно сотруднику ГИБДД», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Травин объяснил, что не существует утверждённого МВД или Правительством РФ перечня нецензурных слов и выражений, которые нельзя говорить работникам ГИБДД. В случае, если автомобилист назовёт инспектора «сволочью», «невменяемым» или «круглым идиотом», то сотрудник правоохранительных органов будет сам решать, являются ли эти слова унижающими его честь и достоинство.

Если инспектор посчитает подобные слова оскорбления, то может обратиться в суд. По словам специалиста, если экспертиза признает водителя виновным, то нарушителю грозит штраф в размере до трёх тысяч рублей. Травин добавил, что автомобилисты могут быть арестованы на 15 суток, если скажут в адрес сотрудника ГИБДД маты. Также таким водителям грозит штраф до 2500 рублей.