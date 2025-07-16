Итальянскому министру пришлось краснеть за поведение жены-украинки

Жена министра Италии прошла без очереди на сдаче багажа в аэропорту Фьюмичино, что вызвало скандал в соцсетях. Об инциденте сообщила газета Repubblica.

Накануне актёр Лука Дзингаретти опубликовал видео, на котором видно, как некая женщина минует очередь под сопровождением охраны. Позже выяснилось, что это Ольга Сохненко, которая является женой министра по делам предприятий «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моём стиле, как знают те, кто со мной знаком», — заявил Урсо газете Repubblica.

Министр пояснил, что не заметил происходящего, так как в тот момент нёс чемодан жены и разговаривал по телефону. Он также выразил сожаление по поводу случившегося.