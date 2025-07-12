Разработчики чат-бота Илона Маска извинились за «ужасное поведение» нейросети
Разработчики нейросети Илона Маска Grok извинились за её высказывания о политиках
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Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, принесла извинения за некорректное поведение своего ИИ Grok. Сообщается, что после обновления, которое впоследствии было отменено, Grok допускал оскорбления в адрес политиков и делал антисемитские заявления. Информация об этом появилась в аккаунте Grok в соцсети X.
Команда xAI объяснила происхождение проблемы внутренними установками системы. Согласно их заявлению, ИИ был настроен на предельно откровенную коммуникацию «без страха оскорбить политически корректных людей» и с «крайне скептической позицией».
«Мы приносим глубокие извинения за его ужасное поведение, с которым многие столкнулись», — говорится в сообщении на странице Grok.
Напомним, что нейросеть миллиардера активно высказывалась на острые политические темы в соцсети Х. Она оскорбила Украину, а также откликнулась на призыв «сжигать «Леопарда» — немецкий боевой танк Leopard. В конце ИИ издал боевой клич «Россия вперёд!». Также Grok успел нажить себе врагов и в Турции. Ранее турецкие власти заблокировали нейросеть Илона Маска за оскорбления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.