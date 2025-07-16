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16 июля, 14:40

Политолог оценил вероятность достижения ядерного соглашения США и ЕС с Ираном

Политолог Аграновский: У США и ЕС не получится заключить ядерную сделку с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Veterok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Veterok

В связи с провалом переговоров по ядерному соглашению, Европейский союз (ЕС) и США вернут в действие санкции, ранее отменённые в отношении Ирана. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Аграновский.

«Санкции вводить будут, в том объёме или в другом, пока неизвестно. Санкционное давление — это излюбленное оружие западных стран, эффективность его сомнительна. Запад после разрушения Советского Союза постоянно пытается подавить санкциями тех, кого он назначает противниками, это относится и к Ирану, и к России», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, западные государства располагают потенциалом для достижения соглашений с Ираном, но реализовывать его не намерены. При желании США и ЕС могли бы быстро найти общий язык как с Ираном, так и с Россией, разрешив все спорные моменты. Аграновский дополнил, что западная политическая система не предусматривает ведение переговоров с оппонентами, которых она расценивает как якобы более слабых.

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Напомним, ранее зарубежные СМИ писали, что США и Европа установили август крайним сроком для ядерной сделки с Ираном. Если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, Тегеран столкнётся с санкциями СБ ООН, которые были сняты после заключения ядерной сделки в 2015 году.

Дарья Нарыкова
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