Политолог оценил вероятность достижения ядерного соглашения США и ЕС с Ираном

В связи с провалом переговоров по ядерному соглашению, Европейский союз (ЕС) и США вернут в действие санкции, ранее отменённые в отношении Ирана. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Аграновский.

«Санкции вводить будут, в том объёме или в другом, пока неизвестно. Санкционное давление — это излюбленное оружие западных стран, эффективность его сомнительна. Запад после разрушения Советского Союза постоянно пытается подавить санкциями тех, кого он назначает противниками, это относится и к Ирану, и к России», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, западные государства располагают потенциалом для достижения соглашений с Ираном, но реализовывать его не намерены. При желании США и ЕС могли бы быстро найти общий язык как с Ираном, так и с Россией, разрешив все спорные моменты. Аграновский дополнил, что западная политическая система не предусматривает ведение переговоров с оппонентами, которых она расценивает как якобы более слабых.