Начальник полиции в Казахстане «воспитывал» оперов, стреляя по ним из рогатки

В Абайской области Казахстана начальник отдела полиции города Чарск (Шар) решил прибегнуть к нестандартным методам поддержания дисциплины среди работников, за что и был уволен. Он стрелял в полицейских из рогатки металлическими шариками за их проколы. Об этом сообщает Mash.

Стрельба из рогатки. Видео © Telegram / Mash

В участке везде висят камеры, поэтому ролик с актом «воспитания», где начальник бегает за подчинёнными и стреляет в них из рогатки, был слит в Сеть.

В итоге местное руководство решило, что такие методы полиции не подходят, а посему начальник отдела был уволен. Теперь сотрудники могут ходить по коридорам, не боясь, что им в спину что-нибудь прилетит.