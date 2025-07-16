Начальник полиции в Казахстане «воспитывал» оперов, стреляя по ним из рогатки
В Казахстане уволили начальника полиции за стрельбу по работникам из рогатки
В Абайской области Казахстана начальник отдела полиции города Чарск (Шар) решил прибегнуть к нестандартным методам поддержания дисциплины среди работников, за что и был уволен. Он стрелял в полицейских из рогатки металлическими шариками за их проколы. Об этом сообщает Mash.
Стрельба из рогатки. Видео © Telegram / Mash
В участке везде висят камеры, поэтому ролик с актом «воспитания», где начальник бегает за подчинёнными и стреляет в них из рогатки, был слит в Сеть.
В итоге местное руководство решило, что такие методы полиции не подходят, а посему начальник отдела был уволен. Теперь сотрудники могут ходить по коридорам, не боясь, что им в спину что-нибудь прилетит.
Но бывало начальство и похуже. Ранее начальника полиции нижегородского аэропорта задержали за организацию нелегальной миграции. В воздушной гавани работала целая группа, которая этим промышляла. Туда входили и полицейские, и местные жители.
Обложка © Wikipedia / Eitan Ferman