Назван средний возраст родительства в России
Голикова: Средний возраст родительства в России составляет 29 лет
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По итогам 2024 года средний возраст родителей в России составил 29 лет. С данной информацией во время правительственного часа в Государственной Думе выступила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
«Средний возраст рождения у нас сегодня по Российской Федерации составляет 29 лет», — сказала она.
Ранее Голикова отмечала, что в России в настоящее время насчитывается 34 миллиона женщин в репродуктивном возрасте.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что показатель среднего возраста материнства в России в 2023 году составил 26,2 года.
В рамках правительственного часа Татьяна Голикова также не поддержала идею выплачивать заработную плату за рождение ребёнка. Она заявила, что это неудачная инициатива. Вице-премьер объяснила, что рождение малыша относится к сфере семейных ценностей и отношений, а не к трудовой деятельности.