Назван средний возраст родительства в России

По итогам 2024 года средний возраст родителей в России составил 29 лет. С данной информацией во время правительственного часа в Государственной Думе выступила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Средний возраст рождения у нас сегодня по Российской Федерации составляет 29 лет», — сказала она.

Ранее Голикова отмечала, что в России в настоящее время насчитывается 34 миллиона женщин в репродуктивном возрасте.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что показатель среднего возраста материнства в России в 2023 году составил 26,2 года.