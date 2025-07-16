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16 июля, 15:15

Назван средний возраст родительства в России

Голикова: Средний возраст родительства в России составляет 29 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По итогам 2024 года средний возраст родителей в России составил 29 лет. С данной информацией во время правительственного часа в Государственной Думе выступила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Средний возраст рождения у нас сегодня по Российской Федерации составляет 29 лет», — сказала она.

Ранее Голикова отмечала, что в России в настоящее время насчитывается 34 миллиона женщин в репродуктивном возрасте.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что показатель среднего возраста материнства в России в 2023 году составил 26,2 года.

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В рамках правительственного часа Татьяна Голикова также не поддержала идею выплачивать заработную плату за рождение ребёнка. Она заявила, что это неудачная инициатива. Вице-премьер объяснила, что рождение малыша относится к сфере семейных ценностей и отношений, а не к трудовой деятельности.

Наталья Афонина
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