Небесные мешки: Редкие облака – предвестники шторма напугали москвичей
Научный сотрудник МФТИ Золина: Облака мамматусы появились в Москве из-за жары
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Редкие для Центральной России облака мамматусы появились в Москве и области из-за жары и частых гроз. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник МФТИ Ольга Золина агентству «Москва».
Мамматусы — это облака мешковатой формы, возникают при сильной турбулентности в атмосфере. Их появление связано с резкими температурными перепадами, когда холодный воздух опускается вниз, хотя обычно облака формируются при подъёме теплого воздуха.
«Мамматусы, или вымеобразные облака, — редкие мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент», — отметила Золина.
Специалист пояснила, что хотя мамматусы сами по себе не опасны, их образование может сигнализировать о рисках для авиации и вероятности экстремальных погодных явлений, таких как град и шквалистый ветер. Золина уточнила, что чаще это явление встречается в средних широтах.
Ранее Life.ru сообщал, что 15 июля в Подмосковье за 12 часов выпало до 83% месячной нормы осадков, причём наиболее сильные дожди прошли в Электростали (66 мм), Можайске (55 мм) и Сергиевом Посаде (32 мм). В Москве зафиксированы рекордные для этой даты осадки — 27 мм, что составляет 32% от июльской нормы.