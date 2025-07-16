Небесные мешки: Редкие облака – предвестники шторма напугали москвичей

Редкие для Центральной России облака мамматусы появились в Москве и области из-за жары и частых гроз. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник МФТИ Ольга Золина агентству «Москва».

Мамматусы — это облака мешковатой формы, возникают при сильной турбулентности в атмосфере. Их появление связано с резкими температурными перепадами, когда холодный воздух опускается вниз, хотя обычно облака формируются при подъёме теплого воздуха.

«Мамматусы, или вымеобразные облака, — редкие мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент», — отметила Золина.

Специалист пояснила, что хотя мамматусы сами по себе не опасны, их образование может сигнализировать о рисках для авиации и вероятности экстремальных погодных явлений, таких как град и шквалистый ветер. Золина уточнила, что чаще это явление встречается в средних широтах.