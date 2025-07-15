Тишковец: В Подмосковье за 12 часов выпало свыше 80% месячной нормы осадков

В Подмосковье во вторник, 15 июля, за 12 часов выпало до 83% от месячной нормы дождя. Об этом сообщил Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос». В Москве тоже были сильные дожди, которые стали рекордными для этой даты.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, в Москве за день выпало 27 мм осадков, что составляет 32% от нормы дождя на июль. На других метеостанциях города зарегистрировали 19 мм в районе Балчуга и 5 мм в Тушино. Это значит, что был установлен новый рекорд для 15 июля — раньше максимальное количество осадков составляло 20 мм и было зафиксировано в 2004 году.