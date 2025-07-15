Тишковец: В Подмосковье за 12 часов выпало свыше 80% месячной нормы осадков
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В Подмосковье во вторник, 15 июля, за 12 часов выпало до 83% от месячной нормы дождя. Об этом сообщил Евгений Тишковец, специалист центра погоды «Фобос». В Москве тоже были сильные дожди, которые стали рекордными для этой даты.
Согласно данным метеостанции на ВДНХ, в Москве за день выпало 27 мм осадков, что составляет 32% от нормы дождя на июль. На других метеостанциях города зарегистрировали 19 мм в районе Балчуга и 5 мм в Тушино. Это значит, что был установлен новый рекорд для 15 июля — раньше максимальное количество осадков составляло 20 мм и было зафиксировано в 2004 году.
Тишковец отметил, что это почти три ведра воды на квадратный метр. В Подмосковье самые сильные дожди были в Электростали — 66 мм, в Можайске — 55 мм, в Сергиевом Посаде — 32 мм, в Дмитрове — 30 мм и в Железнодорожном — 42 мм. По словам синоптика, абсолютный рекорд для всего июля в Москве был установлен в 1981 году, когда за сутки выпало 62 мм дождя.
Как уже писал Life.ru, сегодня мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы. Семь человек даже оказались заблокированы в машинах. Также молния ударила в многоэтажку возле Останкинской башни, а из-за мощного ливня пришлось перекрыть участок Дмитровского шоссе.