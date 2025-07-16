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16 июля, 15:37

Сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга отправили в СИЗО за наезд на полицейского

Сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлинский арестован за наезд на полицейского

Обложка © Ленинский районный суд Екатеринбурга

Обложка © Ленинский районный суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца сына главы местной азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского. Его обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

«По результатам рассмотрения, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца по 14.09.2025», — сообщается в Телеграм-аккаунте Судов Свердловской области.

Инцидент произошёл в начале июля. По данным следствия, во время задержания оперативников Шыхлинский-младший находился в автомобиле вместе с отцом. Пытаясь выехать с места, он начал сдавать назад и сбил одного из силовиков. На суде молодой человек заявил, что не имел намерения причинить вред и сожалеет о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали и Шахина Шыхлинского-старшего.

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Марина Фещенко
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