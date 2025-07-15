На Урале задержали сына главы азербайджанской диаспоры, который на гелике пытался протаранить силовика

В Екатеринбурге задержан сын лидера азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Информацию публикует глава ФПБК Виталий Бородин.

«Информация подтвердилась. В Екатеринбурге только что задержан сын Азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который при задержании его отца, Шахина Шыхлински, сбил сотрудника спецслужб», — написал он в своём телеграм-канале.