На Урале задержали сына главы азербайджанской диаспоры, который на гелике пытался протаранить силовика
Задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински, который сбил оперативника
Мутвалы Шыхлински. Обложка © VK/Мутвалы Шыхлински
В Екатеринбурге задержан сын лидера азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Информацию публикует глава ФПБК Виталий Бородин.
«Информация подтвердилась. В Екатеринбурге только что задержан сын Азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который при задержании его отца, Шахина Шыхлински, сбил сотрудника спецслужб», — написал он в своём телеграм-канале.
Как сообщалось ранее, всё произошло во время задержания Шахина Шыхлински, главы азербайджанской диаспоры на Урале, также являющегося отцом задержанного. Предварительно, водитель, которым оказался сын Шыхлински, начал движение задним ходом и хотел сбить силовика.
Напомним, в конце июня правоохранительные органы России провели спецоперацию по задержанию участников этнической азербайджанской группировки, подозреваемых в организации заказных убийств в начале 2000-х годов, связанных с переделом сфер влияния в бизнесе. Вскоре после этого в столице Азербайджана были задержаны двое сотрудников российского новостного агентства «Sputnik Азербайджан», что повлекло за собой официальную ноту протеста от Москвы с требованием их немедленного освобождения. Эскалация напряжённости продолжилась задержанием в Азербайджане группы российских граждан, включая релокантов и туристов, причём, судя по фотографиям из зала суда, к ним было применено физическое насилие. Министерство иностранных дел России выразило официальный протест послу Азербайджана, обвинив власти страны в целенаправленном разрушении двусторонних отношений.
Недавно в Госдуме призвали проверить диаспоры во всех регионах России. Так, главу азербайджанской диаспоры Подмосковья уже депортировали из России.