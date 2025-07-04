В Госдуме призвали проверить диаспоры во всех регионах России

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и связанные с ними структуры во всех регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в обращении главы думской фракции СРЗП.

Как отмечается в документе, депутаты неоднократно указывали, что деятельность диаспор угрожает безопасности государства и её граждан, а особую опасность представляют преступные сообщества, состоящие из лиц с двойным гражданством – российским и другой страны, которая может оказывать влияние на такие группы и использовать их в своих интересах в ущерб интересов РФ.