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Регион
4 июля, 06:04

В Госдуме призвали проверить диаспоры во всех регионах России

Миронов попросил Генпрокуратуру проверить диаспоры и связанные с ними структуры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить диаспоры и связанные с ними структуры во всех регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу вас провести комплексную проверку деятельности азербайджанских диаспор и аффилированных с ними структур во всех субъектах Российской Федерации», — говорится в обращении главы думской фракции СРЗП.

Как отмечается в документе, депутаты неоднократно указывали, что деятельность диаспор угрожает безопасности государства и её граждан, а особую опасность представляют преступные сообщества, состоящие из лиц с двойным гражданством – российским и другой страны, которая может оказывать влияние на такие группы и использовать их в своих интересах в ущерб интересов РФ.

Миронов напомнил, что 27 июня этого года в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в нескольких убийствах, и большинство из них являются гражданами России, однако Азербайджан считает возможным вмешиваться в действия российских правоохранительных органов и пытается влиять на ход следствия.

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Напомним, в конце июня российские силовики провели операцию по задержанию азербайджанской этнической группировки, членов которой подозревают в убийстве конкурентов по бизнесу в нулевых. Несколькими днями позже в Баку задержали двух журналистов российского информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Послу республики в Москве была вручена нота с требованием немедленно освободить их. Спустя несколько дней в Азербайджане задержали российских релокантов и туристов. На снимках из зала суда видно, что их сильно избили. В российском МИД выразили послу Азербайджана протест из-за намеренного демонтажа отношений.

Никита Никонов
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