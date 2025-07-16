Источник Life.ru: ГД рассмотрит законопроект о штрафах за рекламу VPN 17 июля
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17 июля Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, вводящий штрафы за рекламу VPN-сервисов и использование их для поиска экстремистских материалов. Об этом сообщил источник Life.ru в нижней палате парламента.
Ранее документ был одобрен конституционным комитетом. Он предполагает следующие санкции:
– для граждан — от 50 до 80 тыс. рублей,
– для должностных лиц — от 80 до 150 тыс.,
– для юрлиц — от 200 до 500 тыс.
Также вводится ответственность за нарушения при эксплуатации оборудования, обеспечивающего доступ к запрещённым ресурсам. За неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам таких устройств может грозить штраф до 1 млн рублей.
Авторы инициативы подчёркивают, что цель законопроекта — не запрет VPN как технологии, а борьба с его противоправным использованием. Особый акцент делается на предотвращении анонимного доступа к экстремистским материалам, мошенническим и террористическим действиям, к которым, как отмечается, нередко прибегают преступники, в том числе украинские диверсанты и телефонные аферисты.
Новая редакция устраняет ранее существующий пробел в законодательстве: ответственность вводится и для владельцев VPN-сервисов, и для тех, кто их рекламирует. Подход, со слов законодателей, сопоставим с регулированием алкоголя и табака — продажа разрешена, реклама запрещена.
Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» отказалась поддерживать инициативу о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и за рекламу VPN-сервисов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тоже предупредила, что в случае принятия нового закона организация больше не сможет передавать в МВД информацию об экстремистских сообществах.