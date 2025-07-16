Источник Life.ru: ГД рассмотрит законопроект о штрафах за рекламу VPN 17 июля

17 июля Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, вводящий штрафы за рекламу VPN-сервисов и использование их для поиска экстремистских материалов. Об этом сообщил источник Life.ru в нижней палате парламента.

Ранее документ был одобрен конституционным комитетом. Он предполагает следующие санкции:



– для граждан — от 50 до 80 тыс. рублей,

– для должностных лиц — от 80 до 150 тыс.,

– для юрлиц — от 200 до 500 тыс.

Также вводится ответственность за нарушения при эксплуатации оборудования, обеспечивающего доступ к запрещённым ресурсам. За неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам таких устройств может грозить штраф до 1 млн рублей.

Авторы инициативы подчёркивают, что цель законопроекта — не запрет VPN как технологии, а борьба с его противоправным использованием. Особый акцент делается на предотвращении анонимного доступа к экстремистским материалам, мошенническим и террористическим действиям, к которым, как отмечается, нередко прибегают преступники, в том числе украинские диверсанты и телефонные аферисты.