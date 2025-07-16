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Регион
16 июля, 16:59

Объявили голодовку: Зеки на «строгаче» отказались от обеда в знак протеста режимам пермской колонии

ГУ ФСИН: Заключённые в колонии под Пермью объявили голодовку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В исправительной колонии №40 в Кунгуре (Пермский край) заключённые объявили голодовку 16 июля, отказавшись от приёма пищи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Данные осуждённые проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осуждённые находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — заявили в ведомстве в беседе с URA.RU.

По данным пресс-службы, на место выехали сотрудники главного управления, а в колонии проводится проверка. При этом учреждение продолжает работать в обычном режиме. Участвующие в акции осуждённые состоят на профилактических учётах и считаются злостными нарушителями порядка.

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Ранее Life.ru сообщал, что Ваган Сафарян, печально известный как «астраханский душитель», отправился участвовать в СВО. По данным следствия, на его счету три доказанных убийства, однако уголовное дело против него в настоящее время приостановлено. Теперь он штурмовик.

Александра Мышляева
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