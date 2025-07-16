Объявили голодовку: Зеки на «строгаче» отказались от обеда в знак протеста режимам пермской колонии

В исправительной колонии №40 в Кунгуре (Пермский край) заключённые объявили голодовку 16 июля, отказавшись от приёма пищи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

«Данные осуждённые проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осуждённые находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — заявили в ведомстве в беседе с URA.RU.

По данным пресс-службы, на место выехали сотрудники главного управления, а в колонии проводится проверка. При этом учреждение продолжает работать в обычном режиме. Участвующие в акции осуждённые состоят на профилактических учётах и считаются злостными нарушителями порядка.