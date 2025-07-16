Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 17:35

В Минцифры рассказали, кому грозят штрафы за использование VPN

Шадаев: В России не будут штрафовать за использование VPN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chonlatee42

Поправки, направленные на борьбу с кибермошенничеством и создание безопасной цифровой среды, не запрещают использовать VPN. Об этом сообщил Министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Так, например, штрафы за передачу сим-карт третьим лицам снизят вероятность использования чужих номеров мошенниками. При этом передать номер близким и родственникам или дать позвонить знакомому будет можно», — заявил он.

По его словам, новые меры не затронут добросовестных пользователей, они направлены исключительно против злоумышленников. Поправки также запрещают умышленный поиск экстремистских материалов из перечня Минюста, однако речь не идёт о случайном доступе — факт целенаправленного поиска должны доказать правоохранительные органы.

Шадаев подчеркнул, что поправки не вводят запрет на использование VPN или соцсетей, признанных экстремистскими, таких как Instagram* и Facebook*.

В Совфеде рассказали, грозит ли штраф за вход в Instagram* в случае принятия новых поправок
В Совфеде рассказали, грозит ли штраф за вход в Instagram* в случае принятия новых поправок

Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Предлагается наказывать рублем за любопытство в сети: за поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar