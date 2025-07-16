В Минцифры рассказали, кому грозят штрафы за использование VPN

Поправки, направленные на борьбу с кибермошенничеством и создание безопасной цифровой среды, не запрещают использовать VPN. Об этом сообщил Министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«Так, например, штрафы за передачу сим-карт третьим лицам снизят вероятность использования чужих номеров мошенниками. При этом передать номер близким и родственникам или дать позвонить знакомому будет можно», — заявил он.

По его словам, новые меры не затронут добросовестных пользователей, они направлены исключительно против злоумышленников. Поправки также запрещают умышленный поиск экстремистских материалов из перечня Минюста, однако речь не идёт о случайном доступе — факт целенаправленного поиска должны доказать правоохранительные органы.

Шадаев подчеркнул, что поправки не вводят запрет на использование VPN или соцсетей, признанных экстремистскими, таких как Instagram* и Facebook*.

Ранее Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Предлагается наказывать рублем за любопытство в сети: за поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете могут ввести штрафы до 5 тысяч рублей.