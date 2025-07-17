«Сидят в нейросетях»: Телеведущая Таша Белая раскритиковала современную молодёжь

Поколение молодых людей сегодня всё больше погружается в виртуальный мир, что сказывается на их способности к самостоятельному мышлению. Сейчас с подростками стало просто скучно, сообщила телеведущая и певица Таша Белая в беседе с Пятым каналом.

Таша Белая — о молодёжи. Видео © Пятый канал

Белая отметила, что молодые люди предпочитают не задумываться глубоко, а полагаются на подсказки искусственного интеллекта. В результате найти с ними общий язык становится непросто, ведь их интересы ограничиваются преимущественно социальными сетями и онлайн-развлечениями.

«Молодёжь деградирует. С ними не о чем поговорить. Они мало того, что не читают, ещё сидят в интернете, в нейросетях, и сами не думают», — считает она.

Тем не менее, Белая признала, что технологии искусственного интеллекта играют важную роль в развитии общества и без них было бы сложно справляться с современными вызовами.

«Но и без нейросети мы бы не справились», — добавила она.