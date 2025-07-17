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Регион
17 июля, 08:07

«Сидят в нейросетях»: Телеведущая Таша Белая раскритиковала современную молодёжь

Телеведущая Белая заявила, что с нынешней молодёжью не о чем поговорить

Таша Белая. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Таша Белая. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Поколение молодых людей сегодня всё больше погружается в виртуальный мир, что сказывается на их способности к самостоятельному мышлению. Сейчас с подростками стало просто скучно, сообщила телеведущая и певица Таша Белая в беседе с Пятым каналом.

Таша Белая — о молодёжи. Видео © Пятый канал

Белая отметила, что молодые люди предпочитают не задумываться глубоко, а полагаются на подсказки искусственного интеллекта. В результате найти с ними общий язык становится непросто, ведь их интересы ограничиваются преимущественно социальными сетями и онлайн-развлечениями.

«Молодёжь деградирует. С ними не о чем поговорить. Они мало того, что не читают, ещё сидят в интернете, в нейросетях, и сами не думают», — считает она.

Тем не менее, Белая признала, что технологии искусственного интеллекта играют важную роль в развитии общества и без них было бы сложно справляться с современными вызовами.

«Но и без нейросети мы бы не справились», — добавила она.

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А вот некоторым, напротив, довольно легко удаётся находить общий язык с молодёжью. К примеру, разговаривать с ней можно в песнях, как это делает королева зумеров Надежда Кадышева. Кстати, сейчас она готовится заработать такой гонорар с одного концерта, который покорялся в России лишь Примадонне в её лучшие времена.

Владимир Озеров
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