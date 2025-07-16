Юрист объяснил, когда россиян реально накажут за «запрещёнку» в Сети

Наказание за поиск экстремистских материалов наступает только при доказанном умысле. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

«Нет, экстремистские материалы надо искать именно целенаправленно», — написал эксперт у себя в телеграм-канале.

По его словам, случайный просмотр запрещённой символики или цитат в Интернете не повлечёт наказания. Ремесло отметил, что ответственность возникает лишь при целенаправленном поиске материалов из официального списка Минюста. Юрист также уточнил, что использование VPN для доступа к соцсетям, включая Instagram* и Facebook*, остаётся легальным и не влечёт санкций. Проверить, включён ли контент в перечень экстремистских материалов, можно на сайте министерства.

Напомним, инициатива поступила от правительства РФ. Её уже поддержал думский Комитет по госстроительству и законодательству. Законопроект предусматривает введение штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей за целенаправленный поиск экстремистских материалов в сети Интернет. Соответствующие изменения предлагается внести в КоАП, дополнив его новой статьёй 13.53. При этом в документе не уточняется, каким образом будет определяться умышленный характер действий пользователя.