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Регион
17 июля, 04:10

Дмитрук: Мобилизованный расстрелял сержантов на учениях в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Мобилизованный солдат открыл огонь по сержантам в учебном центре Черниговской области, сообщил нардеп Артём Дмитрук. По его словам, это произошло во время учебных стрельб. Курсант привёл автомат в боевое состояние и начал стрелять, в результате чего погибли двое сержантов.

Согласно документу, который цитирует нардеп, инцидент случился 16 июля 2025 года около 14:45 недалеко от посёлка Гончаровское. В результате стрельбы погибли главный сержант Рекуненко О.Л. и старший сержант Крышталь Д.О. Старший сержант Скрипка Д.О, который тоже находился на линии огня, остался невредим. Официально этот случай пока не подтверждён.

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Анастасия Никонорова
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