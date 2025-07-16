В квартире погибшего «‎призрака Киева» провели обыск

В квартире украинского героя и «призрака Киева» лётчика Андрея (Джуса) Пильщикова прошёл обыск, связанный с мошенничеством и уклонением от военной службы. В уголовном деле фигурирует директор украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, рассказала мама погибшего пилота Лилия Аверьянова.

Информацию о проведении обысков также подтвердил спикер Государственного бюро расследований (ГБР), заявив, что специалисты обошли все места, где Шабунин проживал или временно находился. Мать подтвердила, что директор центра оставался с ночёвкой в данной квартире. Лилия Аверьянова частенько сдаёт жильё знакомым, чтобы избежать запустения. В момент обыска женщина была в Киеве, а доступ к квартире обеспечила соседка, у которой были ключи. Мать Джуса так сильно перенервничала, что оказалась в больнице.