В квартире погибшего «призрака Киева» провели обыск
ГБР провело обыски в квартире погибшего лётчика ВСУ Джуса по делу Шабунина
Лётчик ВСУ Андрей Пильщик с позывным Джус. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Juice Fighter
В квартире украинского героя и «призрака Киева» лётчика Андрея (Джуса) Пильщикова прошёл обыск, связанный с мошенничеством и уклонением от военной службы. В уголовном деле фигурирует директор украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, рассказала мама погибшего пилота Лилия Аверьянова.
Информацию о проведении обысков также подтвердил спикер Государственного бюро расследований (ГБР), заявив, что специалисты обошли все места, где Шабунин проживал или временно находился. Мать подтвердила, что директор центра оставался с ночёвкой в данной квартире. Лилия Аверьянова частенько сдаёт жильё знакомым, чтобы избежать запустения. В момент обыска женщина была в Киеве, а доступ к квартире обеспечила соседка, у которой были ключи. Мать Джуса так сильно перенервничала, что оказалась в больнице.
«Это квартира, где ребёнок вырос с рождения и до профессионального лётчика, туда нужно заходить, сняв шляпу. Они просто звонят мне и ставят перед фактом, что сейчас мы будем взламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла», — жалуется Аверьянова.
Ранее Life.ru рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. «Призрак Киева» назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ. Зеленский вынужденно признал гибель Джуса в «воздушном бою» со своими же.