Американец нашёл в кассе заправки редкую монету и продал её за огромную сумму
Владелец АЗС в Нью-Гемпшире случайно нашёл монету за $3,2 миллиона
Владелец АЗС в Нью-Гемпшире случайно нашёл монету за $3,2 миллиона. Обложка © Kandinsky / Life.ru
Во время рутинной проверки кассы Стив Уитмор, хозяин бензоколонки в Нью-Гемпшире, обнаружил среди мелочи необычную монету в 50 центов, которая впоследствии оказалась редчайшим нумизматическим экземпляром. Как пишет издание Elcabildo, это был пробный вариант монеты с изображением Джона Кеннеди 1964 года выпуска, отчеканенный из 90-процентного серебра.
Особую ценность находке придало отсутствие клейма монетного двора — исключительная особенность, делающая её уникальной. После экспертной оценки раритет вызвал ажиотаж среди коллекционеров и был продан на аукционе за рекордные 3,2 миллиона долларов.
Уитмор признался, что даже не предполагал, будто случайно попавшая к нему сдача может стоить дороже, чем вся его автозаправочная станция. По словам владельца АЗС, теперь он планирует внимательнее проверять мелочь, поступающую в кассу.
Ранее в Париже на аукционе был продан сундук с древними золотыми монетами за 3,3 миллиона евро (около 297 миллионов рублей). Находка принадлежала Полу Нарсу, умершему коллекционеру антиквариата из небольшого городка. После его смерти в 2024 году, у него не оказалось наследников, и нотариус, узнав о его увлечении, решил исследовать имущество в поисках ценностей.