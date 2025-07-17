Американец нашёл в кассе заправки редкую монету и продал её за огромную сумму

Во время рутинной проверки кассы Стив Уитмор, хозяин бензоколонки в Нью-Гемпшире, обнаружил среди мелочи необычную монету в 50 центов, которая впоследствии оказалась редчайшим нумизматическим экземпляром. Как пишет издание Elcabildo, это был пробный вариант монеты с изображением Джона Кеннеди 1964 года выпуска, отчеканенный из 90-процентного серебра.

Особую ценность находке придало отсутствие клейма монетного двора — исключительная особенность, делающая её уникальной. После экспертной оценки раритет вызвал ажиотаж среди коллекционеров и был продан на аукционе за рекордные 3,2 миллиона долларов.

Уитмор признался, что даже не предполагал, будто случайно попавшая к нему сдача может стоить дороже, чем вся его автозаправочная станция. По словам владельца АЗС, теперь он планирует внимательнее проверять мелочь, поступающую в кассу.