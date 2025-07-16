Трамп одним намерением обрушил индекс доллара на мировом рынке

Индекс доллара (DXY) начал резко снижаться 16 июля на фоне сообщений о возможном увольнении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Как сообщает агентство Bloomberg, падение произошло после того, как стало известно о планах президента США Дональда Трампа добиться отставки чиновника.

По данным TradingView, в какой-то момент индекс доллара опустился до отметки 97,719, однако затем начал восстанавливаться. К 22:30 мск он поднялся до отметки 98,372.

Хотя ряд американских законодателей уже поддержали идею смены главы ФРС, как отметило Bloomberg со ссылкой на источники, сам Трамп окончательного решения пока не принял. Агентство уточнило, что 16 июля вечером Трамп обсуждал этот вопрос с республиканцами в Конгрессе США.

Пауэлл занимает пост председателя ФРС США с 2018 года и не раз отказывался понижать базовую ставку, несмотря на давление со стороны Белого дома.