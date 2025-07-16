Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 19:35

Трамп одним намерением обрушил индекс доллара на мировом рынке

Индекс доллара начал снижаться на фоне планов Трампа уволить главу ФРС Пауэлла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Индекс доллара (DXY) начал резко снижаться 16 июля на фоне сообщений о возможном увольнении председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Как сообщает агентство Bloomberg, падение произошло после того, как стало известно о планах президента США Дональда Трампа добиться отставки чиновника.

По данным TradingView, в какой-то момент индекс доллара опустился до отметки 97,719, однако затем начал восстанавливаться. К 22:30 мск он поднялся до отметки 98,372.

Хотя ряд американских законодателей уже поддержали идею смены главы ФРС, как отметило Bloomberg со ссылкой на источники, сам Трамп окончательного решения пока не принял. Агентство уточнило, что 16 июля вечером Трамп обсуждал этот вопрос с республиканцами в Конгрессе США.

Пауэлл занимает пост председателя ФРС США с 2018 года и не раз отказывался понижать базовую ставку, несмотря на давление со стороны Белого дома.

Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его «горячим» и «великим»
Трамп пообещал спасти Нью-Йорк и сделать его «горячим» и «великим»

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп неоднократно подвергал критике Джерома Пауэлла, а в конце июня даже называл его «идиотом». Президент хочет видеть на посту главы ФРС человека, который был бы готов к снижению ключевой процентной ставки.

Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar