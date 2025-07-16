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16 июля, 20:42

Квиддич на Audi: Гермиону и мадам Трюк из «Гарри Поттера» лишили прав за превышение скорости

Актрису Эмму Уотсон лишили водительских прав на шесть месяцев

Эмма Уотсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmawatson

Эмма Уотсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emmawatson

Актриса Эмма Уотсон, прославившаяся ролью Гермионы Грейнджер в «Гарри Поттере», была оштрафована на £1044 (около $1400) за превышение скорости в Оксфорде. В июле прошлого года её Audi двигалась со скоростью 61 км/ч при установленном лимите 48 км/ч. Отсутствие актрисы на слушании 10 июля не помешало суду вынести решение, добавив три штрафных балла к уже имеющимся девяти, что автоматически повлекло лишение прав. Об этом сообщает CNN.

В тот же день аналогичное наказание постигло 76-летнюю Зою Уонамейкер, исполнившую роль мадам Трюк в первом фильме. В августе 2024 года в Беркшире она разогнала автомобиль до 74 км/ч при разрешённых 64 км/ч. Суд учёл, что у актрисы также накопилось девять штрафных баллов, что привело к стандартной полугодовой «дисквалификации».

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Артём Гапоненко
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