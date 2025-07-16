Второй энергоблок БелАЭС отключили из-за сбоя в работе системы охлаждения

16 июля второй энергоблок Белорусской АЭС был отключён от сети после срабатывания сигнализации по отклонению в работе системы охлаждения генератора – неядерной части блока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация является штатной, угрозы безопасной эксплуатации станции нет, радиационный фон на территории АЭС и в зоне наблюдения не изменился. Электроснабжение потребителей также нарушено не было.

В настоящее время на энергоблоке проводят необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования, уточнили в Минэнерго.