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Регион
16 июля, 20:20

Сказочный замок на сцене фестиваля электронной музыки сгорел за 2 дня до открытия

В Бельгии взрыв уничтожил главную сцену электронного фестиваля Tomorrowland

Обложка © Х / romero_grafic

Обложка © Х / romero_grafic

В бельгийской коммуне Боом взрыв пиротехники привёл к крупному пожару, полностью уничтожившему главную сцену одного из самых известных в мире фестивалей электронной музыки – Tomorrowland. Об этом сообщил телеканал VRT.

Масштабный пожар, уничтоживший сцену фестиваля Tomorrowland. Видео © Х / fastnewsnet / tparon / MrPlay_PL

Сцена в виде 30-метрового сказочного замка должна была принимать гостей уже 18 июля, в момент взрыва на площадке находился только технический персонал, готовивший фестиваль к открытию. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Очевидцы рассказали, что над местом происшествия поднялись густые клубы чёрного дыма, а пиротехнические заряды взрывались ещё около получаса после начала пожара.

Организаторы фестиваля заверили, что открытие Tomorrowland состоится в намеченные сроки, все площадки, кроме главной сцены, будут работать как обычно.

Tomorrowland ежегодно посещают до полумиллиона зрителей со всего мира, фестиваль является одной из главных визитных карточек Бельгии в мире электронной музыки.

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Юния Ларсон
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