Назван самый популярный в России автомобиль с «автоматом»

Lada Vesta с автоматической трансмиссией стала лидером продаж в первой половине 2025 года. Согласно данным агентства «Автостат», за шесть месяцев россияне приобрели 25,8 тысячи таких автомобилей, что вывело отечественную модель на первое место в рейтинге популярности машин с «автоматом».

Китайские кроссоверы заняли позиции в топ-3: Haval Jolion с показателем 23,8 тыс. проданных экземпляров и Chery Tiggo 7 Pro Max (19,7 тыс. штук). Примечательно, что остальные места в десятке лучших также достались китайским маркам.

Всего за отчётный период в России реализовали 368,9 тыс. новых легковых автомобилей с автоматическими трансмиссиями, что составляет 69,5% от общего объёма рынка. Аналитики уточняют, что в статистику включены все типы «автоматов» — от классических гидромеханических коробок до роботизированных трансмиссий и вариаторов.