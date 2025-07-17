Петро: Колумбия должна отказаться от глобального партнёрства с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении прекратить участие страны в программе глобального партнёрства с НАТО. Во время выступления на чрезвычайной конференции по Газе, проходившей в Боготе 15-16 июля, глава государства подчеркнул неизбежность этого шага, отметив, что альтернативных вариантов не существует.

Петро выразил принципиальную позицию, что Колумбия не должна ассоциироваться с военными структурами, участвующими в операциях, приводящих к жертвам среди мирного населения. Он охарактеризовал такие армии как силы тьмы, противопоставив им концепцию создания новой коалиции, — так называемой «армии света», открытой для всех желающих стран.

«Мы должны сказать Европе, что если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам», — заявил президент.