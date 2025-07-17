Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было полностью восстановлено менее чем за час после временного ограничения, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам в телеграм-канале.
О временном перекрытии движения стало известно в 1:39 по московскому времени, когда соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Крымского моста. Уже к 2:35 движение автомобилей было возобновлено в полном объёме.
За время простоя со стороны Тамани в очереди скопилось 520 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Обычно ограничения на Крымском мосту вводят на фоне атак украинских беспилотников. Согласно данным Минобороны РФ, за вечер 16 июля в российских регионах были сбиты 40 беспилотников самолётного типа: 29 – над Белгородской областью, девять – над Брянской областью и два – над Липецкой областью.