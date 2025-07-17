Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было полностью восстановлено менее чем за час после временного ограничения, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам в телеграм-канале.

О временном перекрытии движения стало известно в 1:39 по московскому времени, когда соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Крымского моста. Уже к 2:35 движение автомобилей было возобновлено в полном объёме.

За время простоя со стороны Тамани в очереди скопилось 520 автомобилей. Ожидание составляет около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.