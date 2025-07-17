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Регион
17 июля, 05:02

Доцент Коваленко: Пенсионеров с Крайнего Севера лишат надбавки при переезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Пенсионеры, переезжающие из районов Крайнего Севера в другие регионы страны, могут лишиться так называемой северной надбавки к пенсии. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По словам эксперта, размер пенсии при смене места жительства может как увеличиться, так и уменьшиться. Это связано с тем, что ряд региональных выплат действует только при постоянном проживании в определённой местности. В частности, если пенсионер покидает район Крайнего Севера и переезжает, например, в центральную часть России, он теряет право на северную надбавку. В обратной ситуации, напротив, выплату могут назначить, а при переезде между северными регионами её размер может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Аналогичные правила распространяются на доплаты для проживающих в чернобыльской зоне и на сельских территориях, а также на другие региональные выплаты. При этом размер федеральных выплат при переезде не меняется. Эксперт посоветовала россиянам заранее уточнять условия получения выплат в регионе нового проживания, чтобы избежать потери части пенсии, передаёт «Прайм».

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Ранее Life.ru писал, что в России хотят начать индексировать пенсии ежеквартально, а не ежегодно, как сейчас. Депутаты ГД уверены, что такая мера поможет поддержать старшее поколение на фоне роста цен.

Юния Ларсон
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