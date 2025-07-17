Трамп хочет обложить пошлинами импорт из 150 стран мира

Президент США Дональд Трамп заявил о планах установить единый тариф на импорт товаров из примерно 150 стран в размере 10-15%. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Real America's Voice.

По словам Трампа, часть стран уже подпадает под определённые тарифы, а для остальных готовится унификация ставок. Такой подход, по его мнению, будет справедливым.

«Мы введём одинаковый тариф для оставшихся примерно 150 стран, это будет, вероятно, 10-15%», – заявил глава Белого дома.

Однако американский лидер уточнил, что окончательное решение по размерам пошлин ещё не принято. Он добавил, что его команда находится на финальной стадии переговоров о торговых соглашениях с Индией и странами Евросоюза. Президент также отметил, что Европа долгое время наносила убытки экономике США, но теперь позиция ЕС стала более конструктивной. Кроме того, Трамп вновь выразил недовольство политикой Канады по сельскохозяйственным тарифам, обвинив её во введении 400-процентных пошлин на американские фермерские товары.