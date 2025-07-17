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17 июля, 02:17

В белгородском селе Смородино женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области погибла женщина в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки дом загорелся.

«Сегодня ещё одна непоправимая потеря. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», – написал глава региона.

На место происшествия были направлены добровольные пожарные команды для ликвидации возгорания. Подробности об обстоятельствах инцидента уточняются.

Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород
Один человек погиб и пять пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгород

Ранее Lfie.ru писал, что трое несовершеннолетних пострадали при попадании украинского дрона в многоэтажку в Воронеже. Среди них два мальчика и одна девочка. Жильцов дома, в который врезался вражеский беспилотник, переселяют в пункт временного размещения.

Юния Ларсон
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