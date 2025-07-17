Российская туристка оглохла и частично парализована после лечения в Китае

Россиянка из Санкт-Петербурга лишилась слуха и частично утратила подвижность после обращения к китайским медикам во время отдыха в Санье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В один из дней 26-летняя девушка проснулась с дикой болью в ушах, которая не позволяла открывать рот, жевать и глотать. Позже к симптомам добавилась высокая температура. На следующее утро россиянка оглохла на оба уха.

После приёма выписанных китайскими врачами таблеток россиянка перестала чувствовать половину тела. Фото © Telegram / SHOT

В местном госпитале ей назначили гормональные препараты в превышенной дозировке, что привело к онемению левой стороны тела. Российские врачи дистанционно диагностировали у пациентки бактериальный отит, предположительно вызванный купанием в заливе, и назначили антибиотики. Туристке с трудом удалось получить лекарства в Китае, однако слух пока не восстановился.