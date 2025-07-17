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17 июля, 05:42

«Не справится»: США предупредили о возможной реакции России на ультиматум Трампа

Риттер: Россия готова дать разрушительный ответ на ультиматум Трампа по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский геополитический эксперт Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works предупредил, что Россия может дать жёсткий ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине.

«А если уж они все вместе ответят США, Трамп не справится», — считает эксперт.

По словам эксперта, Москва не намерена отступать перед давлением со стороны Вашингтона, а её союзники не поддаются на внешние провокации. Он добавил, что Россия действует последовательно и не склонна к импульсивным решениям, в отличие от США. Риттер также выразил сомнение в том, что озвученная Трампом идея о закупке оружия для Украины вообще может быть реализована. Аналитик указал, что в Европе уже исчерпаны финансовые ресурсы, и потому реальная помощь Киеву остаётся под большим вопросом.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней.

Милена Скрипальщикова
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