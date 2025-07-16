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Регион
16 июля, 12:25

«Опасались реализации»: Эксперт заявил, что угрозы Трампа помогли экономике России

Экономист Кульбака: Трамп помог экономике РФ, намекнув на окончание конфликта

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Представители отечественного бизнеса восприняли угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против РФ, как намёк о скором окончании конфликта на Украине. Тем самым американский лидер помог российской экономике, подчеркнул экономист Николай Кульбака, обративший внимание на рост в ряде секторов.

К примеру, после заявления Трампа резко вырос индекс Московской фондовой биржи. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин уверен, что реакция на ультиматум хозяина Белого дома была вполне ожидаемой, ведь рынки готовились к худшему сценарию.

«Многие опасались более серьёзных угроз со стороны США и начала их немедленной реализации, а не отложенной», — отметил собеседник «Ридуса».

Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа
Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако Дмитрия Медведева не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место. В Госдуме же Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией.

Борис Эльфанд
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