«Опасались реализации»: Эксперт заявил, что угрозы Трампа помогли экономике России

Представители отечественного бизнеса восприняли угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против РФ, как намёк о скором окончании конфликта на Украине. Тем самым американский лидер помог российской экономике, подчеркнул экономист Николай Кульбака, обративший внимание на рост в ряде секторов.

К примеру, после заявления Трампа резко вырос индекс Московской фондовой биржи. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин уверен, что реакция на ультиматум хозяина Белого дома была вполне ожидаемой, ведь рынки готовились к худшему сценарию.