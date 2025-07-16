«Опасались реализации»: Эксперт заявил, что угрозы Трампа помогли экономике России
Экономист Кульбака: Трамп помог экономике РФ, намекнув на окончание конфликта
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Представители отечественного бизнеса восприняли угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против РФ, как намёк о скором окончании конфликта на Украине. Тем самым американский лидер помог российской экономике, подчеркнул экономист Николай Кульбака, обративший внимание на рост в ряде секторов.
К примеру, после заявления Трампа резко вырос индекс Московской фондовой биржи. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин уверен, что реакция на ультиматум хозяина Белого дома была вполне ожидаемой, ведь рынки готовились к худшему сценарию.
«Многие опасались более серьёзных угроз со стороны США и начала их немедленной реализации, а не отложенной», — отметил собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако Дмитрия Медведева не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место. В Госдуме же Трампа призвали вместо ультиматумов искать консенсус с Россией.